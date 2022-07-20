Публічна інформація від цивільних осіб про бойові дії шкодить ЗСУ, - Маляр

"Публічний фактчекінг інформації про бойові дії - це іноді як меседж ворогу «дивись, он вони там сховались»".

Заступниця міністра оборони Ганна маляр та командувач Військово-морських сил ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа відпрацювали важливі питання інформаційної безпеки військових операцій.

"Наші Військово-морські сили вже увійшли у світову історію. А ворожий ракетний крейсер Москва тепер музейний об‘єкт", - написала вона у фейсбуці.

Маляр розповіла, що Неїжпапа навів багато прикладів, коли публічна інформація від цивільних осіб щодо бойових дій шкодила ЗСУ.

"Нам всім складно звикнути до того, що під час війни мусить бути максимально обмежене оприлюднення інформації про бойові дії. І це історія не про свободу слова чи право на доступ до інформації. Це питання державної безпеки. Приміром, коли під час війни експерти починають детально розбирати, які методи ведення війни застосували ЗСУ у той чи інший момент бойових дій - треба розуміти, що ворог це першим прочитає, проаналізує і скорегує свої дії", - зазначила Маляр.

Вона наголосила, що про плани ворога теж повинні говорити лише офіційні джерела - Генштаб, Міноборони та ГУР.

"Бо далеко не завжди ворог повинен знати, що ми знаємо про його плани. Так само як і про розташування ворожих сил. Ведення війни - це в тому числі вміння обманути ворога. І тому публічний фактчекінг інформації про бойові дії - це іноді як меседж ворогу «дивись, он вони там сховались». Якщо офіційні джерела Міноборони, Генштаб, ГУР та їх посадові особи щось заявляють - значить так зараз треба для інтересів оборони нашої держави. Ніяких спонтанних, випадкових, нескоординованих заяв немає", - зазначила заступниця голови Міноборони.

"Я розумію, що це дуже захопливо і видовищно - війна онлайн, але це на руку нашому ворогу - майте на увазі.

Ну, ви зрозуміли, що про Військово-морські сили ЗСУ нам є що сказати і вам точно є чим пишатись, вони круті, але ми все це розкажемо після Перемоги", - додала Маляр.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО та Генштаб ЗСУ просять не поширювати неперевірену інформацію щодо війни та повідомлення "від особистих джерел".