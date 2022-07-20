Росіяни про поповнення у своїй армії: "Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду", - розвідка

"Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть кухарями. Все, їх записали".

В російську армію через нестачу охочих воювати в Україні беруть усіх підряд.

Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Поставили намет в центрі міста, ну, де я живу. Прийшли дві баби бухі. Кажуть, ми поїдемо. Їм кажуть, ким ви будете? Вони кажуть, кухарями. Все, їх записали. Гребуть всіх підряд. Аби сказав – поїду. Якби так сказав - все, тебе зразу сюди. Ми сюди їхали, нас було 670. Зараз 150-147. Ну, вже, певно, десь 130", - розповів один загарбник.

Росіяни також поскаржилися, що замість обіцяних 300 тисяч рублів отримують по 150 тис.

Нагадаємо, російська армія відчайдушно потребує підкріплення і набір на фронт веде навіть за допомогою звичайних оголошень на сайтах пошуку роботи.

Тим часом вище військове керівництво армії окупантів не хоче залучати своїх родичів, які служать у збройних силах РФ, до бойових дій в Україні. Натомість більш безпечним місцем проходження служби генерали вважають Сирію.