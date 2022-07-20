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Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати виплати України за євробондами, - ЗМІ

Вони призупинять обслуговування боргу Києва до кінця 2023 року.

Міжнародні кредитори погодилися відтермінувати виплати України за євробондами, - ЗМІ
Фото: african-markets.com

Західні уряди-кредитори заявили, що призупинять обслуговування боргу Києва з 1 серпня до кінця 2023 року. При цьому вони допустили відстрочку ще на один рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.

Група, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США, також закликала власників облігацій погодитися на прохання Києва про дворічну відстрочку виплати боргу.

Як повідомлялося, Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Зазначалося, що реструктуризація відбудеться тільки в разі схвального рішення кредиторів.

Згідно з постановою Кабміну, кінцева дата погашення облігацій відкладається на 24 місяці з відповідної кінцевої дати погашення облігацій.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" звернулася до власників паперів на  майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема - відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

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