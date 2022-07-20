Мінцифри створює англомовне цифрове медіа UNITED24, - Федоров

"Ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є".

Мінцифри почало роботу над створенням англомовного цифрового медіа UNITED24. ЗМІ розказуватиме світові про Україну.

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Я впевнений, що ця війна - між цивілізацією і варварством, і саме тому світ - на нашому боці. Тому ми маємо висвітлювати, якою неймовірною, сильною, технологічною, і креативною країною ми є", - написав він у повідомленні.

Крім того міністр закликав охочих приєднатися до команди медіа.

Раніше Федоров прокоментував інформацію про створення банку Мінцифри. Міністерство працює над сервісами для фінтеху.

Крім того, за два місяці роботи платформи United24 зібрали понад 2,2 млрд грн внесків.