​ДТЕК Ахметова через війну втратив 70% вартості, – Forbes

У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд доларів, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

"Важка індустрія генерує 90% виручки імперії Ахметова. Один із її стовпів – гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" – у 2021 році отримав надприбутки завдяки високим світовим цінам на руду. Дохід компанії зріс на 72% в порівнянні з 2020 роком – до 18 млрд доларів; EBITDA – у 3,2 рази, до 7 млрд доларів.

Російські війська знищили дві третини металургійного бізнесу Ахметова та зруйнували вертикальну інтеграцію групи, яка вибудовувалася роками. Напередодні російського вторгнення Forbes оцінював "Метінвест" у 11,4 млрд доларів. Поточна оцінка майже в чотири рази нижча – 3 млрд доларів", − пише видання.

11 липня Ахметов заявив про вихід з медіабізнесу, який до війни видання оцінював у 200 млн доларів.

ДТЕК − інший стовп бізнес-імперії Ахметова − наразі уник серйозних руйнувань, але шестимісячний запас міцності вже вичерпався. Основа енергетичного бізнесу Ахметова − "ДТЕК Енерго".