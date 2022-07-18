Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаЕкономікаБізнес

​ДТЕК Ахметова через війну втратив 70% вартості, – Forbes

Енергохолдинг Ріната Ахметова ДТЕК через війну втратив 70% вартості.

​ДТЕК Ахметова через війну втратив 70% вартості, – Forbes
Фото: ДТЕК

У 2021 році статки Ахметова зросли вдвічі, до 13,7 млрд доларів, за чотири місяці війни він збіднів утричі, до 4,2 млрд доларів.

Про це повідомляє Forbes.

"Важка індустрія генерує 90% виручки імперії Ахметова. Один із її стовпів – гірничо-металургійний холдинг "Метінвест" – у 2021 році отримав надприбутки завдяки високим світовим цінам на руду. Дохід компанії зріс на 72% в порівнянні з 2020 роком – до 18 млрд доларів; EBITDA – у 3,2 рази, до 7 млрд доларів.

Російські війська знищили дві третини металургійного бізнесу Ахметова та зруйнували вертикальну інтеграцію групи, яка вибудовувалася роками. Напередодні російського вторгнення Forbes оцінював "Метінвест" у 11,4 млрд доларів. Поточна оцінка майже в чотири рази нижча – 3 млрд доларів", − пише видання.

11 липня Ахметов заявив про вихід з медіабізнесу, який до війни видання оцінював у 200 млн доларів.

ДТЕК − інший стовп бізнес-імперії Ахметова − наразі уник серйозних руйнувань, але шестимісячний запас міцності вже вичерпався. Основа енергетичного бізнесу Ахметова − "ДТЕК Енерго".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також