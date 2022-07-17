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Переселенці не знають, що крім державної допомоги можна отримати підтримку від міжнародних структур, - Верещук

Очільниця МінТОТ відвідала Центр прийому переселенців у Запоріжжі.

Переселенці не знають, що крім державної допомоги можна отримати підтримку від міжнародних структур, - Верещук
Фото: Владислав Содель

Вимушені переселенці не проінформовані, що можна отримати фінансову допомогу і від міжнародних структур.

Про це повідомила глава Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Нині вона відвідала Центр прийому переселенців у Запоріжжі.

"Все працює. Дякую керівництву ОВА. Одне зауваження: переселенці не проінформовані, що, окрім державної допомоги, вони можуть звернутися за фінансовою підтримкою до міжнародних структур (Міжнародний Комітет Червоного Хреста та структури ООН)", - зазначила міністерка.

Вона підкреслила, що "це треба швидко виправити".

Нагадаємо, ще в квітні очільник КМУ Денис Шмигаль заявив, що уряд України спільно з ООН запускають дві програми виплат для переселенців.

вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини", - сказав Шмигаль.

За його словами, упродовж трьох місяців ці кошти виплачуватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Окремо Управління Верховного комісара ООН у справах біженців додатково виплачуватиме 2200 грн українським малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців. 

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