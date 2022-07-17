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Нацгвардієць знищив іще один - шостий - ворожий Су-25

Напередодні "Запорізький месник" ліквідував російську крилату ракету.

Нацгвардієць знищив іще один - шостий - ворожий Су-25
Фото: function.mil.ru

19-річний строковик Національної гвардії України знищив уже шостий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили в пресслужбі НГУ.

Повітряну ціль "Запорізький месник" ліквідував зранку 17 липня. А напередодні увечері він знищив ворожу крилату ракету, додали в Нацгвардії.

"Нещодавно, під час чергових авіанальотів ворога на позиції наших захисників, нацгвардієць підбив ще два літаки противника. Окрім того, 16 липня близько десятої години вечора йому вдалося збити крилату ракету!!! А вже на ранок наступного дня він поповнив свою скарбничку збитих літаків ще однією "сушкою"! Зараз на рахунку гвардійця вже 6 ворожих літаків "СУ-25" та одна крилата ракета окупантів", - зазначили в НГУ.

Боєць каже - "Запорізьким месником" його назвали після того, як ліквідував три російські літаки.

"В принципі мені подобається (прізвисько - Ред.), моїм товаришам також. Але головне, що це має результати - менше ворожих літаків руйнуватимуть наші міста, а їхні пілоти знатимуть, що їхній виліт може бути останнім", - зазначив нацгвардієць.

Військовий також показав ПЗРК "Ігла", якою нищить окупантів.

Нагадаємо, 14 липня в НГУ повідомили про 5 збитих повітряних цілей строковиком. Минулого тижня бійці Нацгвардії підбили два ворожих літаки Су-25 та спільно з артилеристами ЗСУ знищили дві російські артсистеми "Нона-К". Також вони провели евакуацію понад 20 осіб з прифронтових міст.

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