Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Російські окупанти готуються до масової депортації жителів Херсонщини, - Хлань
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Шойгу наказав окупантам атакувати Україну на всіх напрямках
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
Елла Лібанова: "Наші люди б'ються за Батьківщину і за своє життя. За що б'ються росіяни, я не розумію"
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
16 липня запрацювали нові норми мовного закону, передбачені штрафи
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Росіяни обстріляли ракетами місто Дніпро, є загиблі та поранені
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
Слова про збір мільйонної армії є результатом непорозуміння, - Резніков
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ГоловнаСуспільствоВійна

На Запоріжжі окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту

Інфраструктура руйнувань не зазнала.

На Запоріжжі окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту

Російські окупанти вдень 17 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню населені пункти у Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення. За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала", - йдеться у повідомленні.

Як додали в ОВА, виникла пожежа на декількох полях. 

Нагадаємо, що на території тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановили ракетні комплекси. З них вони обстрілюють Нікополь у Запорізькій області. 

14 липня російські війська вчергове обстріляли смт Степногірськ на Запоріжжі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також