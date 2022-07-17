На Запоріжжі окупанти обстріляли населені пункти на лінії фронту

Російські окупанти вдень 17 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню населені пункти у Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Близько 14:00 - 15:00 в обласному центрі були чутно серію вибухів. Ворог гатить з реактивних систем залпового вогню по деяким населеним пунктам на лінії зіткнення. За попередньою інформацією постраждалих, загиблих не має. Інфраструктура руйнувань не зазнала", - йдеться у повідомленні.

Як додали в ОВА, виникла пожежа на декількох полях.

Нагадаємо, що на території тимчасово захопленої росіянами Запорізької АЕС російські військові встановили ракетні комплекси. З них вони обстрілюють Нікополь у Запорізькій області.

14 липня російські війська вчергове обстріляли смт Степногірськ на Запоріжжі.