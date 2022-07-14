Учора окупант бив касетними снарядами по Запорізькій області

Було знеструмлено майже 200 споживачів.

Російські війська вчергове обстріляли смт Степногірськ на Запоріжжі.

Про це повідомили на своєму офіційному Telegram-каналі Запорізької ОВА.

Касетними снарядами били по багатоповерхових будинках та цивільній інфраструктурі.

Фото: ТГ Запорізької ОВА

Фото: ТГ Запорізької ОВА

Фото: ТГ Запорізької ОВА

За наданою інформацією, руйнувань зазнала місцева амбулаторія сімейної медицини.

Крім того, один снаряд поцілив у трансформатор.

"Було знеструмлено майже 200 споживачів", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці повідомили про щонайменше 183 випадки застосування Росією заборонених касетних боєприпасів.

Також повідомлялось, що обстрілами Харкова касетними боєприпасами керував російський генерал Журавльов, відомий через звірства в Сирії.