Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
Авіація ЗСУ завдала потужних авіаударів по противнику в районі Новопетрівки на Херсонщині
В Україні оголосили штормове попередження
В Україні оголосили штормове попередження
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Вночі росіяни вдарили ракетами по свинофермі на Одещині
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Ворог вранці двічі вдарив по Краматорську
Чому Захід боїться поразки Росії
Чому Захід боїться поразки Росії
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
Росіяни обстрілюють ракетами Одеську область, щоб виявити розташування ППО
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора окупант бив касетними снарядами по Запорізькій області

Було знеструмлено майже 200 споживачів.

Учора окупант бив касетними снарядами по Запорізькій області
Фото: ТГ Запорізької ОВА

Російські війська вчергове обстріляли смт Степногірськ на Запоріжжі.

Про це повідомили на своєму офіційному Telegram-каналі Запорізької ОВА.

Касетними снарядами били по багатоповерхових будинках та цивільній інфраструктурі.

Фото: ТГ Запорізької ОВА

Фото: ТГ Запорізької ОВА

Фото: ТГ Запорізької ОВА

За наданою інформацією, руйнувань зазнала місцева амбулаторія сімейної медицини.

Крім того, один снаряд поцілив у трансформатор.

"Було знеструмлено майже 200 споживачів", – додають у повідомленні.

Нагадаємо, кілька днів тому правоохоронці повідомили про щонайменше 183 випадки застосування Росією заборонених касетних боєприпасів.

Також повідомлялось, що обстрілами Харкова касетними боєприпасами керував російський генерал Журавльов, відомий через звірства в Сирії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також