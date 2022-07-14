​У Харкові частково зруйновано депо метрополітену через ракетний обстріл окупантів

Правоохоронці опрацювали понад 60 фактів руйнування житла та інших об'єктів на Харківщині внаслідок обстрілів та пожеж.

У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства.

Про це повідомила у Facebook Національна поліція Харківської області.

Зазначається, що у ніч проти 14 липня Харків зазнав ворожої ракетної атаки. Протягом доби російські окупаційні війська обстрілювали також інші населені пункти області – Циркуни, Руські Тишки та Золочів.

У результаті пошкодження отримали житлові будинки мирних громадян, газорозподільна підстанція, горіли поля. Частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування житла та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Також за минулу добу правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 1 000 транспортних засобів для виявлення правопорушень. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 10 осіб для перевірки щодо їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Нагадаємо, 12 липня російські війська обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова. П'ятеро людей отримали поранення. Вони перебувають у лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає.