Терор мирного населення Харківщини з боку окупантів триває, – Синєгубов

Ворог продовжує тероризувати мирне населення Харківської області. Вчора російські війська обстріляли Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, п'ятеро людей отримали поранення. Вони перебувають у лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

Вночі ворог намагався завдати ракетного удару по Харкову. Загрозу ліквідували ЗСУ. Потерпілих немає.

Росіяни завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського районів області. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди.

Протягом доби на Харківщині поранення від російських обстрілів отримали п'ятеро мирних мешканців: двоє людей в Харківському, одна людина в Богодухівському та дві людини в Ізюмському районах. В Слатиному Харківського району загинув 55-річний чоловік.

На території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій.

В районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького.

"Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами", – закінчує повідомлення голова ОДА.

Нагадаємо, за попередню добу внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п’ять багатоповерхівок у Харкові.

Також окупанти підтвердили смерть колаборанта Юнакова внаслідок підриву його авто на Харківщині.