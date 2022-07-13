"Фраза, в якої все що треба знати про дитинство в Маріуполі", - прокоментував радник мера.

Підліток з Маріуполя записав відео, в якому показав, на що перетворилось рідне місто після того, як його захопили російські війська.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Він опублікував відео у своєму Telegram-каналі.

"Я хотів у Прип'ять, а тут Прип'ять прийшла до мене". Фраза, в якої все що треба знати про дитинство в Маріуполі. Подивіться. Послухайте. Мабуть, це саме правдиве відео про сьогоднішній Маріуполь", - процитував хлопця Андрющенко.

У ролику хлопець згадує якими гарним було його місто до вторгнення Росії, а сам він мріє про подорожі. Підліток також згадує, що його квартиру пограбували окупанти.

Нагадаємо, у міськраді Маріуполя вважають, що для відбудови міста знадобиться 10 років і близько 14 млрд доларів США.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники повністю зупинили водопостачання в Маріуполі. А через колапс медицини в місті зростає кількість смертей.

Також окупанти знищили майже весь транспорт, який закупило місто за останні п'ять років.