Головне за ніч. Середа, 13 липня

Минулої ночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого від російської ракетної атаки на житлову пʼятиповерхівку в місті Часів Яр.

Загальна кількість жертв станом на 8 ранку склала 46, серед них – девʼятирічний хлопчик. Врятовано з-під завалів девʼятьох людей.

Рятувальники розчистили понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку. Роботи тривають.

Нагадаємо, що цю атаку російські військові здійснили в суботу, 9 липня. Рятувальники не припиняють розбір завалів та пошуки людей вже чотири доби.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що ЗСУ відбили штурм росіян на Слов'янському напрямку.

Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Харківському напрямку противник утримує угруповання військ зі складу Західного та Східного військових округів. Основні зусилля зосереджує на обороні.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 липня – у новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

На Херсонщині тривають бої, в Дніпропетровській області від обстрілів без світла лишились тисячі людей, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

У Донецькій області російська окупаційна армія не припиняє обстрілювати житлові сектори Авдіївки, Красногорівки, Торецька, Бахмута. Зранку завдано ракетні удари по Костянтинівці, Краматорську, Нью-Йорку. Зруйновані житлові будинки та інфраструктура, є поранені серед цивільних.

У Харкові вночі спрацювала ППО, постраждалих немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Одещині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині.

Російські війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини.

"Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. За попередніми даними, люди не постраждали.

Окрім того, Резніченко повідомив, що наші військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотник – вже 11-ий російський розвідник, знищений у небі над областю.

Українські штурмовики завдали удару по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

Три ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет "повітря - повітря", повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, та пожежу в полі за містом", – йдеться у повідомленні. Рятувальні підрозділи пожежу ліквідували.

Уряд Німеччини оприлюднив повний список систем озброєння, техніки, іншої летальної та нелетальної допомоги, переданої Україні для протистояння Росії.

Відповідний документ розміщений на офіційному сайті федерального уряду.

"У рамках бюджету кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро на 2022 рік. Додаткові кошти призначені насамперед для України", – йдеться в повідомленні.

Список довгий і солідний. Детальніше — в новині.

Кількість кандидатів на посаду прем’єр-міністра Великобританії скоротилася з одинадцяти до восьми.

Серед тих, хто пройшов до першого туру, - Ліз Трасс (очільниця МЗС) та Пенні Мордонт (колишня міністерка оборони).

Голосування відбудеться сьогодні вдень, результати обіцяють оголосити незабаром після нього.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!