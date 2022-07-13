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Російські окупанти вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині

Частково без світла залишились приблизно 6 тис. абонентів.

Російські окупанти вночі обстріляли дві громади на Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області

Російські окупанти в ніч на середу обстріляли Червоногригорівську та Мирівську громаду на Дніпропетровщині, постраждалих немає.

Про це повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська двічі за ніч обстріляли з РСЗВ Нікопольський район. Крім самого Нікополя під удар потрапили ще дві громади - Червоногригорівська та Мирівська. Попередньо під час обстрілів люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі.

У результаті обстрілу в Червоногригорівській зачепило лінію електропередачі - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 тис. абонентів. На місці працюють аварійні бригади електриків.

У Мирівській громаді в результаті обстрілів пошкоджено заклад соціальної інфраструктури.

Також Резніченко повідомив, що після півночі середи українські військові збили на Нікопольщині ще один безпілотний летальний апарат.

"Таким чином "полювали" за ніч за двома ворожими БПЛА", - підсумував голова ОВА, зазначивши, що в інших районах області спокійно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. А вночі 11 липня російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.

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