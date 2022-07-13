Окупанти втратили у Новій Каховці понад 1000 тонн боєкомплектів до РСЗВ, – Хлань

Окупанти втратили у Новій Каховці на Херсонщині понад 1000 тонн боєкомплектів до реактивних систем залпового вогню.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань заявив в ефірі телеканалу Freedom.

Також окупанти втратили 50 машин з пальним.

Зазначимо, знищені ЗСУ склади окупантів у Новій Каховці детонували майже до ранку, а до обіду вівторка там були займання.

“Орки почали розміщувати свої склади подалі від лінії фронту. Вони думали, що розміщення у Новій Каховці безпечне. Але це виявилося зовсім не так”, – зазначив Хлань.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Тоді повідомлялося про понад 100 загиблих рашистів, а також про так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих". Наразі відомо про знищення близько 150 військових РФ, зокрема – генерала та ще п’ятьох офіцерів.