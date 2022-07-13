Херсонська область: окупанти відповіли ракетами на удар українських штурмовиків, загинула жінка

ЗСУ вдарили по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки.

Українські штурмовики нанесли удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Три ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”.

“Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка та пожежу в полі за містом”, – йдеться у повідомленні.

Рятувальні підрозділи пожежу оперативно ліквідовано.

Інших жертв немає.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Тоді повідомлялося про понад 100 загиблих рашистів, а також про так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих". Наразі відомо про знищення близько 150 військових РФ, зокрема – генерала та ще п’ятьох офіцерів.

Потім ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів у Чарівному Херсонської області.

Раніше українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.