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Херсонська область: окупанти відповіли ракетами на удар українських штурмовиків, загинула жінка

ЗСУ вдарили по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки.

Херсонська область: окупанти відповіли ракетами на удар українських штурмовиків, загинула жінка
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Українські штурмовики нанесли удар по складу боєприпасів та скупченню противника в районі Новопетрівки на Херсонщині

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Три ворожі винищувачі намагалися завадити нашій авіації шляхом пуску двох ракет “повітря - повітря”.

“Втрат нашої авіації немає. Але саме ці ракети спричинили руйнування котельні поряд з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка та пожежу в полі за містом”, – йдеться у повідомленні. 

Рятувальні підрозділи пожежу оперативно ліквідовано. 

Інших жертв немає.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Тоді повідомлялося про понад 100 загиблих рашистів, а також про так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих". Наразі відомо про знищення близько 150 військових РФ, зокрема – генерала та ще п’ятьох офіцерів.

Потім ЗСУ вдарили по російському складу боєприпасів у Чарівному Херсонської області

Раніше українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.

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