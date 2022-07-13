Упродовж дня ворог обстрілював території чотирьох громад Сумської області, - Живицький

Вчора, 12 липня, російські окупанти обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ територію чотирьох громад Сумщини.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

У Шалигінській громаді з 10:00 почався мінометний вогонь, 14 пострілів, о 15:30 - ще 4 мінометні приходи.

Близько 18:00 росіяни почали мінометний обстріл Білопільської громади, зафіксовано 20 прильотів.

Також близько 18:00 обстріл із ствольної артилерії Зноб-Новгородської громади, 13 прильотів.

По Краснопільській громаді о 18:00 росіяни випустили 2 залпи із реактивних систем залпового вогню. У той же час, по іншому населеному пункту громади били з міномету, 5 прильотів.

На щастя, люди від обстрілів не постраждали.

Нагадаємо, в с. Бишкінь Сумської області тривають роботи з відновлення мосту через Псел. Планується відновлення сполучення мостом до кінця серпня.