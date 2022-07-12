В Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів

Продукти були пошкоджені пожежею після російських обстрілів.

В Броварах на Київщині продовжують ліквідовувати наслідки російського вторгнення. Зокрема, міська влада займається питанням утилізації продуктів харчування, які були пошкоджені росіянами.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

“Наразі роботи з вивезення та захоронення пошкодженої в результаті пожежі продукції практично завершені, знищено майже 19 тисяч кубічних метрів харчової продукції та розроблено ряд заходів щодо подальших дій”, - написав Сапожко.

Він додав, що компанія “Техенерготрейд” власним коштом здійснить гідроізоляцію поверхні земельної ділянки від атмосферних опадів. Також має бути збудована мережа спостережних свердловин для моніторингу стану підземних грунтових вод верхнього водоносного шару.

Крім того, найближчим часом ділянку буде огороджено парканом.

Сапожко нагадав містянам, що вода з прибудинкових колонок може використовуватися виключно для побутових потреб, але є непридатною для вживання чи приготування їжі. Відповідні попереджувальні таблички мають бути розміщені біля кожної колонки.

Нагадаємо, в Броварах на Київщині одна із центральних вулиць, котра мала назву вулиця Короленка, перейменована на честь 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців.