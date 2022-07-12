Реєстр олігархів готовий, але наразі влада офіційно нікого не може назвати олігархом, - Данілов

В Україні вже готовий Реєстр олігархів. Але поки що не було жодного рішення влади, щоб когось у нього вносити.
Про це повідомив Секретар РНБО Олексій Данілов, передає "РБК-Україна".
Данілов зауважив, що нині влада країни офіційно нікого не може назвати олігархом, бо продовжується збір документів та іншої інформації щодо кожного кандидата в реєстр.
"Цей процес йде, сам реєстр вже готовий, положення про реєстр затверджено. На сьогодні інституції, які мають право подавати (кандидатів, - Ред.), обробляють документи", - сказав Секретар РНБО.
За словами Данілова, визначатиме, хто є олігархом, Рада національної безпеки та оборони.
Нагадаємо, наприкінці червня Президент Володимир Зеленський затвердив Положення про визначення порядку формування і ведення Реєстру олігархів.
11 липня Рінат Ахметов повідомив, що його компанія SCM йде з медіабізнесу через закон про олігархів. Медіа Група Україна відмовилася на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні.