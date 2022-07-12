Канали Ахметова перейшли на трансляцію телемарафону, сайт "Сегодня" перестав оновлюватись

Єдині новини тепер транслюють і на спортивних, і на розважальних каналах.

Канали з медіахолдингу українського бізнесмена Ріната Ахметова "Медіа Група Україна" перейшли на трансляцію телемарафону.

Тепер єдині новини показують не лише "Україна" і "Україна 24", а й спортивний "Футбол", розважальні НЛО ТБ і "Індиго" та інші.

Фото: скриншот Ефір розважального каналу НЛО ТБ

Новинний сайт "Сегодня", що працював з 2007 року, не оновлюється з 23:59 11 липня. Останній текст – розʼяснення про те, що SCM Ахметова виходить з медійного бізнесу.

Facebook-сторінка Vogue.ua (а це видавництво теж належить до SCM), станом на 11 годину ранку мала одне оновлення.

Фото: скрін

"Медіа Група Україна" була заснована і керувалася АТ System Capital Managment (SCM). Учора Рінат Ахметов заявив, що його медіахолдинг відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

Також припинять діяльність онлайн-видання "Медіа Групи". Відповідне рішення Ахметов пояснив тим, що набув чинності так званий антиолігархічний закон.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав таке рішення прецедентом в Україні.

Як пише "Детектор медіа", в медіагрупі Ахметова працює 4000 людей. За словами працівників, менеджмент МГУ розробляє план скорочень. За даними ДМ, свою участь у телемарафоні та каналі "Freeдом" канал "Україна" гарантував до кінця тижня, а після цього вона припиниться. Таким чином "Єдині новини" можуть втратити одного з шести, а "Freeдом" – одного з чотирьох виробників.

Нагадаємо, у листопаді 2021 українські телевізійні канали "Прямий" та "5 канал" об'єднались у медіахолдинг "Вільні медіа". Тоді набрав чинності закон про олігархів, і телеканали заявили, що розцінюють його як засіб для боротьби влади з неугодними ЗМІ та опозиційними силами. У пресслужбі "Євросолідарності" додали, що Петро Порошенко також передав свої акції редакціям каналів, тож власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами.

Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь трудового колективу медіа, таким чином трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Згідно з законом про олігархів, особою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархом), вважатиметься людина, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб'єкта господарювання, який є суб'єктом природних монополій або займає монопольне становище на ринку;

підтверджена вартість активів особи (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є), перевищує один мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Наприкінці червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що механізм формування Реєстру олігархів запущено. Голова Мінʼюсту Малюська раніше говорив, що кандидатами на потрапляння в цей реєстр були Ахметов і Ігор Коломойський, Порошенко – під питанням.