​Конфісковану в США яхту російського олігарха Керімова продадуть на аукціоні, - ЗМІ

Конфісковану урядом США супер'яхту російського мільярдера Сулеймана Керімова виставлять на аукціоні.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.
Аукціон проводить компанія National Maritime Services з Форт-Лодердейла, штат Флорида. Заявки на участь приймаються до 10 вересня, а початковий депозит для учасників - становить 10 млн доларів.
Судно належить Керімову, проте колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов говорив, що саме він є власником яхти. У листопаді 2023 року прокурори заявили, що Худайнатов використовується як підставний власник для приховування справжнього власника, і що Керімов володіє яхтою через низку підставних компаній.
- У червні минулого року суд Нью-Йорка не дозволив уряду США продати суперяхту Керимова Amadea.
- У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і згодом передала її США. Уряд США хотів продати яхту і перерахувати гроші в Україну. Проте процедура ускладнилася, оскільки інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.
Хто такий Сулейман Карімов
- Сулейман Керімов - російський підприємець та політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та депутат Держдуми РФ у 1999-2007 роках, власник золотодобувної компанії Полюс.
- Керімов знаходиться під санкціями США, Великої Британії та ЄС.
- У 2017 році у Франції його затримували через несплату податків, суд спочатку призначив €5 млн застави, згодом суму збільшили до 40 мільйонів.
- У тому ж 2017 році у РФ Керімов отримав медаль ордену “За заслуги перед батьківщиною” з рук президента країни Володимира Путіна.
- За версією Forbes, Керімов зі статками у 5 млрд доларів посів 226 місце в рейтингу найбагатших людей світу.