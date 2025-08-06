​Конфісковану в США яхту російського олігарха Керімова продадуть на аукціоні, - ЗМІ

Конфісковану урядом США супер'яхту російського мільярдера Сулеймана Керімова виставлять на аукціоні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на AFP.

Аукціон проводить компанія National Maritime Services з Форт-Лодердейла, штат Флорида. Заявки на участь приймаються до 10 вересня, а початковий депозит для учасників - становить 10 млн доларів.

Судно належить Керімову, проте колишній виконавчий директор російської державної нафтової компанії "Роснефть" Едуард Худайнатов говорив, що саме він є власником яхти. У листопаді 2023 року прокурори заявили, що Худайнатов використовується як підставний власник для приховування справжнього власника, і що Керімов володіє яхтою через низку підставних компаній.

У червні минулого року суд Нью-Йорка не дозволив уряду США продати суперяхту Керимова Amadea.

У травні 2022 року острівна держава Фіджі конфіскувала Amadea і згодом передала її США. Уряд США хотів продати яхту і перерахувати гроші в Україну. Проте процедура ускладнилася, оскільки інший російський мільярдер, Едуард Худайнатов, який не перебуває під санкціями США, заявив, що Amadea насправді належить йому.

Хто такий Сулейман Карімов