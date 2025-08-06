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У Парижі розшукують чоловіка, що запалив цигарку від Вічного вогню

Міністерка ветеранів вимагає кримінального розслідування.

У Парижі розшукують чоловіка, що запалив цигарку від Вічного вогню
Покладання квітів до Вічного вогню у Парижі
Фото: Guardian

Французька влада ініціювала кримінальне розслідування щодо чоловіка, який на відео одного з туристів запалює цигарку від Вічного вогню біля Могили Невідомого Солдата у Парижі. 

Як пише The Guardian, інцидент став відомим після того, як запис виклали у соціальну мережу TikTok. Дії невідомого чоловіка зафільмував гість французької столиці із Латвії.

Міністерка у справах ветеранів та національної пам'яті Франції Патрісія Мірає заявила, що звернулася до прокуратури Парижа з вимогою знайти та покарати зловмисника. За її словами, невідомий "вчинив наругу над нашими полеглими, нашою історією та нашою нацією". 

Меморіал Невідомому Солдату розташований під Тріумфальною аркою наприкінці паризького проспекту Єлисейських Полів та містить поховання бійця Першої світової війни, що має слугувати пам'яттю про всіх загиблих французьких воїнів. 
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