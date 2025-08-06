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Трамп пригрозив ЄС підвищенням тарифів за відмову від інвестицій

Президент вважає, що Євросоюз "купив" собі знижені мита.

Трамп пригрозив ЄС підвищенням тарифів за відмову від інвестицій
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

В інтерв'ю американському телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп розкрив деталі торговельної угоди з Європейським Союзом, яка зафіксувала ставку мита на товари у розмірі 15%.

За словами господаря Білого дому, він пішов на зниження тарифів лише через те, що ЄС погодився інвестувати в американську економіку 600 мільярдів доларів. Трамп вважає, що Брюссель буквально "викупив" свої тарифи.

Республіканець також заявив, що угода надає йому право "вкласти ці 600 мільярдів у все, що я захочу, робити з ними все, що завгодно". Трамп переконаний, що ЄС "заплатив за те, що роками нас обдирав". 

При цьому президент пригрозив, що в разі відмови європейців платити 600 інвестиційних мільярдів він підвищить тарифи для ЄС одразу до 35%.
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