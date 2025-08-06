Подружжя Клінтонів викликали для дачі свідчень у справі Епштейна

Конгрес СШАнаправив повістки на свідчення в рамках розслідування справи Епштейна Біллу і Гілларі Клінтон.
Про це повідомляється на сайті Комітету з нагляду та урядової реформи.
Крім подружжя Клінтонів, повістки отримали ексдиректори ФБР Джеймс Комі і Роберт Мюллер, а також колишні генпрокурори Лоретта Лінч, Ерік Голдер, Меррік Гарленд, Вільям Барр, Джефф Сешнс і Альберто Гонсалес.
Зазначається, що допити у цій справі почнуться 18 серпня і триватимуть до середини жовтня.
Білла Клінтона викличуть для дачі показань 14 жовтня, Гілларі Клінтон — 9 жовтня.
Також голова комітету Джеймс Комер направив до Міністерства юстиції США вимогу надати до 19 серпня всі документи, пов'язані з розслідуванням діяльності Епштейна.
- Низка американських медіа стверджують, що президент США Дональд Трамп ще навесні отримав від свого оточення інформацію про те, що його ім'я є у документах, пов'язаних зі справою Джеффрі Епштейна - фінансиста, засудженого за численні злочини сексуального характеру.
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Конгрес США через позицію спікера Джонсона не голосував за заклик до Білого дому оприлюднити матеріали Епштейна.
- Президент США Дональд Трамп збирається судитись із виданням Wall Street Journal через публікацію ймовірного листа Трампа до засудженого за сексуальну експлуатацію неповнолітніх фінансиста Джеффрі Епштейна (вчинив самогубство у тюрмі у 2019 році).
- Ілон Маск заявив, що Дональд Трамп є у “файлах Епштейна”. Саме тому, на думку мільярдера, їх не оприлюднили.
Що відомо про справу Епштейна
Епштейна заарештували 6 липня 2019 року аеропорту Тетерборо у штаті Нью-Джерсі, куди він прилетів з Парижа на приватному літаку, за підозрою у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.
За версією звинувачення, у 2002-2005 роках мільярдер запрошував дівчат, наймолодшим з яких було 14 років, до своїх домівок у Флориді і на Манхеттені у Нью-Йорку. За сексуальні послуги він, за даними сторони обвинувачення, платив дівчатам сотні доларів.
Сам Епштейн відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми. Епштейну було відмовлено у звільненні під заставу.
Затримання Епштейна призвело до відставки міністра праці США Олександра Акости.
У 2007 році Епштейну пред'явили подібні звинувачення у Флориді, де Акоста працював федеральним прокурором. Справа тоді завершилося досудовою угодою прокуратури і Епштейна.
Американський фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку 10 серпня 2019 року.