Подружжя Клінтонів викликали для дачі свідчень у справі Епштейна

Їх мають допитати у жовтні.

Конгрес СШАнаправив повістки на свідчення в рамках розслідування справи Епштейна Біллу і Гілларі Клінтон.

Про це повідомляється на сайті Комітету з нагляду та урядової реформи.

Крім подружжя Клінтонів, повістки отримали ексдиректори ФБР Джеймс Комі і Роберт Мюллер, а також колишні генпрокурори Лоретта Лінч, Ерік Голдер, Меррік Гарленд, Вільям Барр, Джефф Сешнс і Альберто Гонсалес.

Зазначається, що допити у цій справі почнуться 18 серпня і триватимуть до середини жовтня.

Білла Клінтона викличуть для дачі показань 14 жовтня, Гілларі Клінтон — 9 жовтня.

Також голова комітету Джеймс Комер направив до Міністерства юстиції США вимогу надати до 19 серпня всі документи, пов'язані з розслідуванням діяльності Епштейна.

Що відомо про справу Епштейна

Епштейна заарештували 6 липня 2019 року аеропорту Тетерборо у штаті Нью-Джерсі, куди він прилетів з Парижа на приватному літаку, за підозрою у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

За версією звинувачення, у 2002-2005 роках мільярдер запрошував дівчат, наймолодшим з яких було 14 років, до своїх домівок у Флориді і на Манхеттені у Нью-Йорку. За сексуальні послуги він, за даними сторони обвинувачення, платив дівчатам сотні доларів.

Сам Епштейн відкидав усі звинувачення і наполягав, що зустрічі відбувалися з обопільної згоди, і він був впевнений, що дівчата були повнолітніми. Епштейну було відмовлено у звільненні під заставу.

Затримання Епштейна призвело до відставки міністра праці США Олександра Акости.

У 2007 році Епштейну пред'явили подібні звинувачення у Флориді, де Акоста працював федеральним прокурором. Справа тоді завершилося досудовою угодою прокуратури і Епштейна.

Американський фінансист Джеффрі Епштейн наклав на себе руки у в'язниці Metropolitan Correctional Center у Нью-Йорку 10 серпня 2019 року.