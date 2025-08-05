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Китай і Росія провели п'ятиденні військові навчання в Японському морі

Із 2003 року Пекін і Москва провели 113 спільних військових навчань, при цьому половина з них відбулася за останні шість років.

Китай і Росія провели п'ятиденні військові навчання в Японському морі
Фото: ukrinform.ua

Російські та китайські військово-морські сили сьогодні, 5 серпня, завершили п’ятиденні військово-морські навчання в Японському морі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У маневрах під назвою "Морська взаємодія 2025" брали участь великий російський протичовновий корабель, два китайські есмінці, дизель‑електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно для порятунку підводників. 

Навчання розпочалися 1 серпня поблизу Владивостока на Далекому Сході Росії і продовжилися в Японському морі. 

Спільні навчання стали ще однією ознакою поглиблення співпраці у сфері безпеки між військовими Китаю і Росії. Вашингтонський Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) задокументував 113 спільних військових навчань, які Пекін і Москва провели з 2003 року. При цьому половина з них відбулася за останні шість років.

В останні роки все більше цих навчань зосереджені в Тихому океані, де Пекін має морські суперечки з іншими країнами вздовж Південнокитайського моря, а Москва підтримує давню територіальну суперечку з Японією щодо суверенітету острівного ланцюга. 
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