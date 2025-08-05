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Президентка та міністр економіки Швейцарії вирушили до США на переговори щодо мит

Поки невідомо, чи зустрінуться вони із очільником Штатів Дональдом Трампом. 

Президентка та міністр економіки Швейцарії вирушили до США на переговори щодо мит
Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер
Фото: EPA/UPG

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер та міністр економіки Ґі Пармелен у вівторок, 5 серпня вилетять до Сполучених Штатів, щоб представити більш привабливу торговельну пропозицію з метою зниження 39-відсоткового тарифу, запровадженого Вашингтоном.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у швейцарському уряді, метою поїздки є "сприяння зустрічам з владою США у стислі терміни та проведення переговорів". Швейцарія намагається уникнути крайнього терміну запровадження нового збору, встановленого на четвер.

У заяві не уточнюють, чи матимуть Келлер-Суттер і Пармелен можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом

"Човникова" дипломатія керівництва країни відбувається після екстреного засідання уряду в понеділок, на якому Швейцарія заявила про готовність представити нову пропозицію, враховуючи занепокоєння США. При цьому наразі вирішили не запроваджувати заходи у відповідь.

Запровадження тарифу з боку США минулого тижня стало несподіванкою, адже перемовини напередодні крайнього терміну 1 серпня виглядали обнадійливо.

Якщо 39% тариф застосують до всього експорту, зокрема й фармацевтичної продукції, це може поставити під загрозу до 1% економічного виробництва Швейцарії в середньостроковій перспективі.

  • Президент США Дональд Трамп встановив для Швейцарії 39% мито ‒ одну з найвищих тарифних ставок у рамках свого глобального перезавантаження торгівлі.
  • Країна залежить від експорту, тариф більше ніж удвічі перевищує 15% ставку для більшості імпорту Європейського Союзу до Сполучених Штатів.
  • Нові тарифи запрацюють із 7 серпня. 
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