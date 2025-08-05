Президентка та міністр економіки Швейцарії вирушили до США на переговори щодо мит

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер та міністр економіки Ґі Пармелен у вівторок, 5 серпня вилетять до Сполучених Штатів, щоб представити більш привабливу торговельну пропозицію з метою зниження 39-відсоткового тарифу, запровадженого Вашингтоном.
Про це пише Bloomberg.
Як повідомили у швейцарському уряді, метою поїздки є "сприяння зустрічам з владою США у стислі терміни та проведення переговорів". Швейцарія намагається уникнути крайнього терміну запровадження нового збору, встановленого на четвер.
У заяві не уточнюють, чи матимуть Келлер-Суттер і Пармелен можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.
"Човникова" дипломатія керівництва країни відбувається після екстреного засідання уряду в понеділок, на якому Швейцарія заявила про готовність представити нову пропозицію, враховуючи занепокоєння США. При цьому наразі вирішили не запроваджувати заходи у відповідь.
Запровадження тарифу з боку США минулого тижня стало несподіванкою, адже перемовини напередодні крайнього терміну 1 серпня виглядали обнадійливо.
Якщо 39% тариф застосують до всього експорту, зокрема й фармацевтичної продукції, це може поставити під загрозу до 1% економічного виробництва Швейцарії в середньостроковій перспективі.
- Президент США Дональд Трамп встановив для Швейцарії 39% мито ‒ одну з найвищих тарифних ставок у рамках свого глобального перезавантаження торгівлі.
- Країна залежить від експорту, тариф більше ніж удвічі перевищує 15% ставку для більшості імпорту Європейського Союзу до Сполучених Штатів.
- Нові тарифи запрацюють із 7 серпня.