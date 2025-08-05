Президентка та міністр економіки Швейцарії вирушили до США на переговори щодо мит

Поки невідомо, чи зустрінуться вони із очільником Штатів Дональдом Трампом.

Президентка Швейцарії Карін Келлер-Суттер та міністр економіки Ґі Пармелен у вівторок, 5 серпня вилетять до Сполучених Штатів, щоб представити більш привабливу торговельну пропозицію з метою зниження 39-відсоткового тарифу, запровадженого Вашингтоном.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомили у швейцарському уряді, метою поїздки є "сприяння зустрічам з владою США у стислі терміни та проведення переговорів". Швейцарія намагається уникнути крайнього терміну запровадження нового збору, встановленого на четвер.

У заяві не уточнюють, чи матимуть Келлер-Суттер і Пармелен можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

"Човникова" дипломатія керівництва країни відбувається після екстреного засідання уряду в понеділок, на якому Швейцарія заявила про готовність представити нову пропозицію, враховуючи занепокоєння США. При цьому наразі вирішили не запроваджувати заходи у відповідь.

Запровадження тарифу з боку США минулого тижня стало несподіванкою, адже перемовини напередодні крайнього терміну 1 серпня виглядали обнадійливо.

Якщо 39% тариф застосують до всього експорту, зокрема й фармацевтичної продукції, це може поставити під загрозу до 1% економічного виробництва Швейцарії в середньостроковій перспективі.