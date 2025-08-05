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Генпрокурор повідомив делегації США про понад 170 тисяч зафіксованих воєнних злочинів російських військових

У центрі зустрічі було питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх.

Генпрокурор повідомив делегації США про понад 170 тисяч зафіксованих воєнних злочинів російських військових
Руслан Кравченко
Фото: Олександр Ратушняк

Генеральний прокурор повідомив делегації США про понад 170 тисяч зафіксованих воєнних злочинів російських військових. 

“Сьогодні мав змістовну розмову з представниками Сполучених Штатів Америки — тимчасовою повіреною у справах США в Україні пані Джулі Девіс та радником з правових питань ФБР при Посольстві США Джоном Кʼяппоне”, – написав Кравченко.

Він зазначив, що США ключовий партнер України. У центрі зустрічі було питання притягнення до відповідальності всіх, хто віддавав злочинні накази і виконував їх. Кожен такий наказ це загиблі мирні жителі, зруйновані міста, катування, зґвалтування, тортури. І всі ці злочини не залишаться безкарними.

“Поінформував колег: понад 170 тисяч воєнних злочинів рф вже зафіксовано прокурорами. І це лише частина зла, яке принесено на нашу землю”, – розповів генпрокурор.

Також обговорили:

  • ефективність розслідувань міжнародних злочинів;
  • запуск та подальшу роботу Спеціального трибуналу щодо злочину агресії;
  • екстрадицію;
  • боротьбу з міжнародним тероризмом, торгівлею наркотиками;
  • посилення кібербезпеки;
  • умови для вільної роботи чесного бізнесу в Україні. Генпрокурора підкреслив: закон має захищати інвестиції і працюючий бізнес, а не тиснути і створювати проблеми.
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