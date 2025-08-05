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В Ужгороді припинили діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував іноземців

Спецоперацію проводили правоохоронці України та Чехії.

В Ужгороді припинили діяльність шахрайського кол-центру, який ошукував іноземців
Фото: Офіс Генпрокурора

У результаті спільної операції правоохоронців України та Чеської Республіки, у м. Ужгород викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи, яка налагодила схему шахрайства щодо громадян Чехії, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За даними слідства, шестеро осіб організували «кол-центр», у якому працювали 53 найманці. За допомогою комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання вони шахрайським шляхом заволодівали коштами іноземців.

Потерпілих переконували вкладати кошти у неіснуючі криптопроєкти. Представляючись експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, підозрювані входили в довіру та обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням відповідного програмного забезпечення дистанційно виводили гроші іноземців на підконтрольні рахунки.

Сума збитків становить понад 2,5 млн грн — це кошти громадян Чеської Республіки, введених в оману.

Прокурори повідомили організаторам про підозру за ч. 5 ст. 190 КК України. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Під час санкціонованих обшуків вилучено понад 350 одиниць обладнання, що використовувалося у злочинній схемі, серед якого - 65 комп’ютерів та серверів, відеокамери й реєстратори, понад 130 SIM-карт, зокрема міжнародних операторів, 7700 доларів США та транспортний засіб учасників групи, на які накладено арешт.
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