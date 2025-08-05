На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1001 людину, у тому числі 75 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 4 серпня росіяни поранили 3 жителів Донеччини”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 5 серпня.

Покровський район. У Добропіллі поранено людину.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, у Дробишевому — 5. В Іллінівці поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки, адмінбудівлю і 2 газогони; в Іванопіллі пошкоджено 13 будинків, ще 1 — у Білокузьминівці.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.