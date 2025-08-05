​Уночі зафіксували влучання 17 БпЛА та балістичної ракети

Всього росіяни запустили 46 безпілотників і ракету.

У ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 46 ударними безпілотниками та ракетою. ППО знешкодила 29 дронів. Зафіксували влучання 17 дронів та ракети.

"У ніч на 5 серпня (із 19.00 4 серпня) противник атакував 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл. – рф", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 29 ворожих БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 17 БпЛА на східному напрямку, 1 балістичної ракети, а також падіння збитих (уламки) у 3 локаціях на південнному та північно-східному напрямках.