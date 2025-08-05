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Росіяни пошкодили в Одесі історичну синагогу ХІХ століття

Чергова пам'ятка, що зазнала ворожого обстрілу.

Росіяни пошкодили в Одесі історичну синагогу ХІХ століття
Пошкоджена синагога в Одесі
Фото: Facebook

Головний рабин України Моше Реувен Асман повідомив на своїй сторінці у Facebook, що в Одесі внаслідок застосування росіянами ударних безпілотників пошкоджено будівлю історичної синагоги "Нахлас Еліезер", зведену у XIX столітті.

Релігійний лідер зв'язався із головним рабином Одеси Авраамом Вольфом, і той підтвердив, що росіяни поцілили у святу для єврейської громади міста споруду. За словами рабинів, синагога свого часу слугувала "місцем молитви, надії та духовної сили". 

Через обстріл у будівлі спалахнула пожежа, яка погіршила і так занедбаний стан синагоги. Нею не користувалися з 20-х років минулого століття, коли в Одесу прийшла радянська влада. Вже за часів незалежності відбувся обвал молитовної зали, після чого залишилися цілими лише господарські приміщення.  
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