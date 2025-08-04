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Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - на Покровському та Лиманському напрямках

На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, на Лиманському - ще 23.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень з початку доби - на Покровському та Лиманському напрямках
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 4 серпня відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб. 

Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили 14 штурмових дій окупантів. 

Крім того, ворог завдав 14 авіаційних ударів, скинув 22 керовані бомби, а також здійснив 343 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Красного Першого, Фиголівки та в бік Козачої Лопані, Гоптівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Голубівка, Загризове та Лозова. 

Українські захисники зупинили шість ворожих атак, ще два боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники 23 рази атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів: 

Греківка, Мирне, Колодязі, Зелена Долина, Торське, та у бік Дронівки, Григорівки та Серебрянки. 

Бої не вщухають у семи локаціях.

Чотири штурмові дії військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просуватися в районі Григорівки та Виїмки.

Одну ворожу атаку відбили наші оборонці в районі Часового Яру на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни чотири рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Торецька та Щербинівки. 

Сили оборони зупинили всі ворожі атаки. 

Авіація окупанта вдарила авіабомбами по Іванопіллю.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. 

Противник атакував у районах населених пунктів: 

Полтавка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Сухецьке, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та Зелений Кут. 

Досі тривають три боєзіткнення.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 187 окупантів, із них 124 – безповоротно. 

Також українські воїни знищили вісім автомобілів, три мотоцикли, 35 БпЛА, оптико-електронний комплекс спостереження «Муром-М»; 

також пошкоджено автомобіль і пункт управління БпЛА ворога.

На Новопавлівському напрямку ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів: 

Зелене Поле, Зелений Гай, Піддубне, Мирне, Темирівка та Маліївка. 

Бої тривають у шести локаціях.

На Гуляйпільському напрямку супротивник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку агресор атакував позиції наших захисників у бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів.

На решті напрямків – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
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