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Сили оборони: найважчі бої тривають біля Покровська на Донеччині

Сили оборони роблять все, щоб стримати ворога.

Сили оборони: найважчі бої тривають біля Покровська на Донеччині
карта просування окупантів на Донеччині

Біля Покровська на Донеччині наразі тривають важкі бої. Цей відтинок фронту є найважчим.

Про це в ефірі заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, пише "Украінформ".

"Біля Покровська зараз точаться найважливіші бої, найважчі бої. Разом з тим, очевидно, що це одна з цілей російської кампанії. Звісно, важко, звісно, хотілося б, щоб росіяни там були зупинені якнайшвидше, але ми всі розуміємо, що… зупинити їх там – це велика задача із зірочкою", — зазначив він.

Трегубов запевнив, що зараз Сили оборони роблять все, щоб стримати росіян.

"Хоча будемо чесні: їх там просто дуже багато. І тактика, яку вони там використовують - це фактично тактика розміну по кількості росіян на метр землі", — зазначив речник.

За словами Трегубова, для ворога Покровськ є основною метою і точкою основного удару вже багато кампаній.

"Він таким, в принципі, залишається вже кілька років. Принаймні наприкінці 2023-го росіяни вже йшли до Покровська точно, зараз ми маємо середину 2025-го. Для них це важливий пункт, який дав би їм можливість контролю над центральною Донеччиною. Тому, власне, вони всі сили кидали туди", — зауважив речник.

Військовий додає, що росіян, у першу чергу потрібно втримати на півночі від міста.

"Потрібно в першу чергу знищити якомога більше їхнього особового складу там, щоб вони не могли проводити подальші наступальні дії, щоб вони видихлися. Наразі туди всі зусилля і направлені ... це вже змагання двох сил — хто подужає", — зазначив Трегубов.
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