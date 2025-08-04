​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 510 цілей росіян

Впродовж доби 3-4 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 510 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

128 одиниць особового складу, з яких 77 – ліквідовано;

27 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;

6 артилерійських систем, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 12 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 2587 цілей, з яких 630 – особовий склад противника.