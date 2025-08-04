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​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 510 цілей росіян

Серед ураженого - 6 артилерійських систем, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

​​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 510 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Впродовж доби 3-4 серпня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 510 цілей окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 128 одиниць особового складу, з яких 77 – ліквідовано;
  • 27 одиниць автомобільної техніки та 16 мотоциклів;
  • 6 артилерійських систем, 2 танки та 2 одиниці бронетехніки.

Крім того, було знищено 23 безпілотні літальні апарати противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 12 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у серпні знищено/уражено 2587 цілей, з яких 630 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 3-4 серпня 2025 року
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 3-4 серпня 2025 року
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