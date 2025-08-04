Ворожа армія завдала артилерійського обстрілу по Херсону, є постраждалий

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу постраждав 58-річний чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 15:00 російська армія атакувала з артилерії Херсон", — ідеться у повідомленні.

Під ворожий удар РФ потрапив 58-річний чоловік, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму, контузію, уламкові поранення тулуба та ніг. Бригада "швидкої" доправила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

Також відомо, що до лікарні звернулися двоє жителів селища Білозерка, які постраждали через російські дронові атаки минулого тижня.