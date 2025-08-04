Сили оборони знищили С-300 росіян у Запорізькій області

2 серпня Сили оборони завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті було знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону. Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони продовжують знищувати ключові елементи воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації.

"Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - наголосили в Генштабі.