Сили оборони знищили С-300 росіян у Запорізькій області

2 серпня Сили оборони завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області. У результаті було знищено ворожий зенітний ракетний комплекс С-300.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Ліквідація цієї цілі суттєво знижує вогневі спроможності ворога на великі відстані та зменшує його здатність обстрілювати позиції Сил оборони України й цивільну інфраструктуру регіону. Цей удар вкотре підтверджує ефективність і точність українських підрозділів у виявленні та ураженні критично важливих об’єктів противника, зокрема і на тимчасово окупованих територіях", - йдеться в повідомленні.
Сили оборони продовжують знищувати ключові елементи воєнного потенціалу Росії, що послаблює здатність ворога до ведення бойових дій, утримання незаконно захоплених територій і забезпечення окупації.
"Україна продовжить боротьбу до повного виведення російських окупаційних військ, відновлення територіальної цілісності та встановлення справедливого і тривалого миру", - наголосили в Генштабі.
- С-300 - сімейство радянських зенітно-ракетних комплексів середнього радіуса дії. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. 1978 року були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.