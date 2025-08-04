Українські безпілотники вразили паливний комплекс російського аеропорту “Сочі”

Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України уразили паливно-заправний комплекс аеропорту “Сочі” у Краснодарському краї РФ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На території об’єкту здійнялася сильна пожежа.

Відомо, що на летовищі також розміщувалася армійська авіація російських загарбників.

“Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал ворога та припинити збройну агресію РФ проти України”, ‒ підкреслили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки в окупованому РФ Криму, Су-30СМ знищено повністю. Аеродром у Саках є ключовою авіабазою Росії для операцій в Чорному морі.