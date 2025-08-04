Головне за ніч та ранок понеділка, 4 серпня: удари по Одещині, понад 180 боєзіткнень, обстріли Дніпропетровщини

Нічна повітряна атака, 183 бойових зіткнення, бої на Покровському та Лиманському напрямках, ворожі обстріли.

Тричі за ранок оголошувалася повітряна тривога через зліт МіГ-31К — носія надзвукової ракети Х-47м2 "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Фіксувалися повітряні цілі у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 183 бої, найбільше – на Покровському (49) та Лиманському (29) напрямках.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 19 атак росіян.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1010 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 057 140 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Унаслідок російських обстрілів у Дніпропетровській області постраждало 4-місячне немовля. Дитина у лікарні у важкому стані. Ще дві жінки – у стані середньої тяжкості.

До пізнього вечора та вранці ворог продовжував атакувати Нікопольщину. Бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Обстрілював з артилерії.

У Одеській області через ворожі обстріли горіли радіоринок, гуртожиток та приватний дім.

Уночі ворог знову атакував область ударними безпілотниками.

На Харківщині росіяни намагалися штурмувати КПП "Гоптівка", але невдало.

Захисники ліквідували більше десяти загарбників, десятки інших втекли назад до Росії.

Більше інформації – в новині.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 161 із 162 запущених Росією безпілотників. Ворог також атакував аеробалістичною ракетою.

"У ніч на 4 серпня (із 19.30 3 серпня) противник атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал", – зазначили у ПСУ.

Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Президент США Дональд Трамп заявив, що спеціальний посланець Штатів Стів Віткофф може поїхати до Росії 6-7 серпня.

Як пише Суспільне, про це америкаський лідер сказав під час спілкування з журналістами перед вильотом до Вашингтона.

Трамп зазначив, що Віткофф може поїхати у РФ в середу 6 серпня або четвер 7 серпня, і якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця 10-денного терміну, то США запровадять санкції.

Докладніше – в новині.

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