Росіяни атакували вночі дронами і ракетою, ППО знешкодила 161 безпілотник

Українська протиповітряна оборона знешкодила 161 із 162 запущених Росією безпілотників. Ворог також атакував аеробалістичною ракетою.

Про це повідомили у Повітряних силах.

"У ніч на 4 серпня (із 19.30 3 серпня) противник атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також аеробалістичною ракетою Х-47 М2 "Кинджал", – зазначили у ПСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 11.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 161 ворожий БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 1 БпЛА, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях на Одещині та Київщині.

Фото: Повітряні сили