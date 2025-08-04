На Харківщині росіяни намагалися штурмувати КПП "Гоптівка", але невдало

Захисники ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

Російські окупанти намагалися штурмувати контрольно-пропускний пункт "Гоптівка", що у Дергачівській громаді Харківщини. Захисники ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

Про це написав у телеграмі начальник Дерганівської МВА Вячеслав Задоренко.

"Сьогодні зранку російська пропаганда почала поширювати фейки про те, що армія окупантів нібито захопила КПП «Гоптівка» Оскільки ця новина починає набирати суспільного резонансу, вважаю необхідним повідомити вам про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього контрольно-пропускного пункту", – йдеться у його дописі.

Задоренко зазначив, що бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади ліквідували більше десяти загарбників, а десятки інших втекли назад до Росії.

КПП «Гоптівка» перебуває під повним контролем Сил оборони України.