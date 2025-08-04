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Росіяни вбили на Херсонщині людину і поранили п'ятьох

Ворог пошкодив 10 багатоповерхівок та 44 приватні будинки, понівечив газопровід і авто. 

Росіяни вбили на Херсонщині людину і поранили п'ятьох
Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: khoda.gov.ua

Упродовж доби ворог атакував 33 населені пункти Херсонщини. Росіяни вбили в області людину і поранили ще п'ятьох.

Про це написав у телеграмі очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором,  артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берегове, Берислав, Білозерка, Бургунка, Веселе, Велетенське, Гаврилівка, Дніпровське, Дудчани, Кізомис, Козацьке, Крупиця, Микільське, Милове, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новорайськ, Новотягинка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Ромашкове, Станіслав, Софіївка, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Урожайне, Черешеньки, Червоний Маяк, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 44 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили  газопровід та  приватні автомобілі.
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