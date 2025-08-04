​Армія Росії втратила за добу 1010 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 057 140 (+1010) осіб
- танків – 11069 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23079 (+8) од
- артилерійських систем – 31053 (+28) од
- РСЗВ – 1452 (+0) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77)
- крилаті ракети – 3553 (+1)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85)
- спеціальна техніка – 3935 (+0).
Дані уточнюються.