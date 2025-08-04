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​Армія Росії втратила за добу 1010 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили близько 1 057 140 осіб.

​Армія Росії втратила за добу 1010 солдатів
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1010 окупантів, ворожий танк, 8 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 85 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 057 140 (+1010) осіб 
  • танків – 11069 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23079 (+8) од
  • артилерійських систем – 31053 (+28) од
  • РСЗВ – 1452 (+0) од
  • засоби ППО – 1203 (+0) од
  • літаків – 421 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49451 (+77)
  • крилаті ракети – 3553 (+1)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 57244 (+85)
  • спеціальна техніка – 3935 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
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