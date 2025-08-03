Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час меси для мільйона молодих католиків

Він наголосив, що молоде покоління є знаком надії на «інший світ — світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом».

Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час меси для мільйона молодих католиків
Папа Римський Лев XIV
Фото: EPA/UPG

Папа Римський Лев XIV закликав католицьку молодь підтримати Україну та створити світ без війни. 

Про це він сказав у неділю, 3 серпня, під час меси на полі Тор-Вергата поблизу Рима, яку відвідалв понад мільйон учасників католицького молодіжного форуму, пише Reuters.

«Ми з молоддю Гази, ми з молоддю України», — заявив Понтифік. Він наголосив, що молоде покоління є знаком надії на «інший світ — світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом».

Меса стала кульмінацією тижня заходів, присвячених католицькій молоді у межах Ювілейного року. У своїй проповіді Папа закликав юнаків і дівчат «ділитися вірою і ентузіазмом» з усіма, кого вони зустрічають.

Подія відбулася під вигуки «Viva il Papa!» і майоріння сотень національних прапорів на полі біля Риму.

  • У липні Володимир Зеленський зустрічався з Понтифіком під час візиту до Італії. Лев XIV заявив про готовність прийняти представників України й Росії у Ватикані для переговорів.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies