Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час меси для мільйона молодих католиків

Він наголосив, що молоде покоління є знаком надії на «інший світ — світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом».

Папа Римський Лев XIV закликав католицьку молодь підтримати Україну та створити світ без війни.

Про це він сказав у неділю, 3 серпня, під час меси на полі Тор-Вергата поблизу Рима, яку відвідалв понад мільйон учасників католицького молодіжного форуму, пише Reuters.

«Ми з молоддю Гази, ми з молоддю України», — заявив Понтифік. Він наголосив, що молоде покоління є знаком надії на «інший світ — світ братерства і дружби, де конфлікти вирішуються не зброєю, а діалогом».

Меса стала кульмінацією тижня заходів, присвячених католицькій молоді у межах Ювілейного року. У своїй проповіді Папа закликав юнаків і дівчат «ділитися вірою і ентузіазмом» з усіма, кого вони зустрічають.

Подія відбулася під вигуки «Viva il Papa!» і майоріння сотень національних прапорів на полі біля Риму.