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​Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Окупанти 14 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне на Новопавлівському напрямку.

​Від початку доби на фронті відбулося 116 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують його плани.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти: Яструбщина, Велика Писарівка, Сорокине, Старикове, Бруски, Біла Береза, Хлібороб, Покровка, Бабине, Товстодубове, Бачівськ, Прогрес, Стара Гута Сумської області; Тимофіївка Харківської області.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили сім атак росіян, ще три бойові зіткнення тривають. Противник завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіаційних бомб та здійснив 143 артилерійських обстріли, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні противник тричі атакував позиції наших військ у районах Вовчанська, Фиголівки та Красного Першого на Південно-Слобожанському напрямку.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили сім ворожих штурмів у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки.

Агресор 13 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку — поблизу Карпівки, Торського, Григорівки, в напрямку Середнього, Чернещини, Шандриголового. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу атаку, ще три спроби противника просунутись поблизу Григорівки, Серебрянки та Сіверська тривають дотепер.

На Краматорському напрямку українські військові відбили чотири атаки противника поблизу Маркового та в бік Білої Гори й Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки.

На Покровському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень у районах населених пунктів Попів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, в напрямку населених пунктів Новоукраїнка, Новопідгородне, Родинське, Червоний Лиман. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

Окупанти 14 разів намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Новохатське, Воскресенка, Зелене Поле, Мирне, Маліївка, Темирівка, Новопіль та в бік населеного пункту Левадне на Новопавлівському напрямку. Дотепер триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Херсон, Новоандріївка та Львове.
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