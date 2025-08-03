На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
ГоловнаСуспільствоПодії

Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Кривоножка

Кривоножко виконував обов’язки командувача Повітряних сил із 30 серпня 2024 року.

Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Кривоножка
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав Зеленський.

30 серпня 2024 року Зеленський указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який займав цю посаду з серпня 2021 року.

Сьогодні. 3 серпня, Україна відзначає День Повітряних сил.

  • Анатолій Кривоножко виконував обов’язки командувача Повітряних сил з 30 серпня 2024 року. 
  • З 2006 по 2008 рік був командиром 114 бригади тактичної авіації.
  • З 2015 він був командувачем повітряного командування Центр Повітряних сил ЗСУ. 
  • Президент Зеленський особисто вручав Кривоножку орден Золота Зірка. Йому також надали найвище звання - Героя України у 2023 році.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies