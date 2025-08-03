Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Кривоножка

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав Зеленський.
30 серпня 2024 року Зеленський указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який займав цю посаду з серпня 2021 року.
Сьогодні. 3 серпня, Україна відзначає День Повітряних сил.
- Анатолій Кривоножко виконував обов’язки командувача Повітряних сил з 30 серпня 2024 року.
- З 2006 по 2008 рік був командиром 114 бригади тактичної авіації.
- З 2015 він був командувачем повітряного командування Центр Повітряних сил ЗСУ.
- Президент Зеленський особисто вручав Кривоножку орден Золота Зірка. Йому також надали найвище звання - Героя України у 2023 році.