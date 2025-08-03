Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Кривоножка

Президент Володимир Зеленський призначив командувачем Повітряних сил генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка.

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні призначив генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил Збройних Сил України. І найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії: Збройні Сили України, Генеральний штаб, Міністерство оборони України, команди наших партнерів та фахові й небайдужі експерти, які бажають Україні сили та перемоги", - написав Зеленський.

30 серпня 2024 року Зеленський указом звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука, який займав цю посаду з серпня 2021 року.

Сьогодні. 3 серпня, Україна відзначає День Повітряних сил.