Сили оборони намагаються повернути втрачені позиції у Кам'янському на Запоріжжі — Волошин

Російська армія не змогла захопити місто Кам'янське на Запоріжжі, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Цей населений пункт дійсно він розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній східній околицях", — підкреслив Волошин.

За його словами, українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті", — заявив речник.

Кам'янське було поділене на дві частини по річці. "На одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацією і артилерією, зруйнував ці позиції. Нам довелось вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки", — каже Волошин.