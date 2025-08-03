На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони намагаються повернути втрачені позиції у Кам'янському на Запоріжжі — Волошин

Українські позиції збережені на північній і північно-східній східній околицях

Сили оборони намагаються повернути втрачені позиції у Кам'янському на Запоріжжі — Волошин
Ілюстративне фото
Фото: Кам'янський район у Facebook

Російська армія не змогла захопити місто Кам'янське на Запоріжжі, а лише знищили позиції українських військ в середині населеного пункту.

Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

"Цей населений пункт дійсно він розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній і північно-східній східній околицях", — підкреслив Волошин.

За його словами, українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції. Крім того, противник і не захоплював повністю Кам'янське. Просто знищив позиції в середині населеного пункту. Тому нам довелось відійти на околиці. А зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті", — заявив речник.

Кам'янське було поділене на дві частини по річці. "На одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацією і артилерією, зруйнував ці позиції. Нам довелось вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки", — каже Волошин.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies