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Партизани "АТЕШ" паралізували логістику росіян на ТОТ Запоріжжя

На цьому відрізку залізниці регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад.

Партизани "АТЕШ" паралізували логістику росіян на ТОТ Запоріжжя
Фото: АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію в Запорізькій області на залізниці, унаслідок чого постачання палива російським військам призупинено.

Про це повідомили у ТГ-каналі партизанського руху.

"Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська", ідеться у повідомленні.

В "АТЕШ" додають, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Відомо, що цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад.

  • Нещодавно партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Новоолексіївка та Сафонове на ТОТ Херсонщини, яка має критичне значення для логістики окупаційної армії на Запорізькому напрямку.
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