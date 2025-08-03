Партизани "АТЕШ" паралізували логістику росіян на ТОТ Запоріжжя

На цьому відрізку залізниці регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад.

Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію в Запорізькій області на залізниці, унаслідок чого постачання палива російським військам призупинено.

Про це повідомили у ТГ-каналі партизанського руху.

"Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська", ідеться у повідомленні.

В "АТЕШ" додають, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Відомо, що цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад.