Партизани "АТЕШ" паралізували логістику росіян на ТОТ Запоріжжя

Партизани руху "АТЕШ" здійснили диверсію в Запорізькій області на залізниці, унаслідок чого постачання палива російським військам призупинено.
Про це повідомили у ТГ-каналі партизанського руху.
"Агент руху "АТЕШ" здійснив диверсію біля населеного пункту Шовкове в Запорізькій області. Була спалена релейна шафа на відрізку залізниці, що веде до окупованого Бердянська", ідеться у повідомленні.
В "АТЕШ" додають, що знищення цієї шафи дозволило затримати постачання палива для забезпечення окупаційних військ на Запорізькому напрямку. Відомо, що цією гілкою регулярно перевозяться військові вантажі – техніка, паливо і особовий склад.
- Нещодавно партизанський рух "АТЕШ" здійснив диверсію на залізничній лінії між населеними пунктами Новоолексіївка та Сафонове на ТОТ Херсонщини, яка має критичне значення для логістики окупаційної армії на Запорізькому напрямку.