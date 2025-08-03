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Унаслідок російського терору на Сумщині загинула дитина, ще шестеро цивільних поранені

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Унаслідок російського терору на Сумщині загинула дитина, ще шестеро цивільних поранені
Росіяни атакували магазин на Сумщині чотирма ударними БпЛА
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби російські окупанти 110 разів обстріляли Сумщину. Унаслідок терору РФ загинув 12-річний хлопчик, шестеро цивільних дістали поранення.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області є загиблі та поранені мирі жителі. У Свеській громаді внаслідок удару БпЛА загинула дитина, хлопчик 12 років, ще одна дитина, хлопчик 13 років, отримав поранення. У Миколаївській сільській громаді через удари FPV-дронами отримали травми два працівники "Укрпошти" (водій та працівниця) та ще три людини – чоловік 1969 р.н та жінки – 1939 р.н. та 1962 р.н", — ідеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби російські війська здійснили 110 обстрілів по 43 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський та Шосткинський райони.

Унаслідок обстрілів у Миколаївській сільській громаді пошкоджено службовий автомобіль АТ "Укрпошта", легковий автомобіль, будівлю сільського будинку культури, господарчу споруду. У Сумській громаді пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури, а у Дружбівській – багатоквартирний будинок.

За добу з прикордонних громад Сумщини вдалося евакуювати ще 5 людей.
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