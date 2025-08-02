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Головне за суботу, 2 серпня: удар по Миколаєву, понад 100 боєзіткнень, викриття корупційної схеми на закупівлі дронів

Бойові дії на Донеччині, 104 бойових зіткнення, ворожі обстріли, наслідки російської атаки на Краматорськ, аварія на магістральному газопроводі в Росії. Яким запам’ятається 1256-й день повномасштабної війни.

Головне за суботу, 2 серпня: удар по Миколаєву, понад 100 боєзіткнень, викриття корупційної схеми на закупівлі дронів
Фото: телеграм / Сергій Лисак

Ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, є постраждалі.

Унаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 2 серпня відбулося 104 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 28 разів намагалися прорвати нашу оборону.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 18 атак росіян, ще два боєзіткнення станом на 22:00 тривали.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 2 серпня – в новині.

Сьогодні, 2 серпня, унаслідок атаки російського дрона у Сумській області загинув 12-річний підліток.

"Близько 14:30 ворог атакував Свеську громаду. Постраждали двоє підлітків, які були поряд з місцем удару. 12-річний хлопчик помер до приїзду медиків", – повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Також постраждав 13-річний підліток. Його госпіталізували з уламковими пораненнями.

Кількість жертв російської атаки 31 липня у Краматорську Донецької області збільшилася до чотирьох людей. Рятувальники деблокували тіло жінки. 

"Кількість жертв, від обстрілу Краматорська 31 липня, збільшилась до чотирьох. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки 1990 р.н", – повідомили у Краматорській міській раді.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили сьогодні, 2 липня, про викриття корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Зазначається, що серед викритих на хабарі - чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій та військовослужбовці Національної гвардії. За інформацією джерел низки українським медіа, зокрема “Української правди” та РБК-Україна, а також Центру протидії корупції, йдеться про нардепа від “Слуг народу” Олексія Кузнєцова. Згодом цю інформацію підтвердив голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія.

Суть схеми зводилася до укладання державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами.

Подробиці – в новині.

Сьогодні, 2 серпня, Кабінет міністрів України зібрався, щоб направити президенту Володимиру Зеленському проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це написала у телеграмі прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай НАБУ серед причетних до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ.

Унаслідок вибухів у Росії вийшов з ладу магістральний газопровід “Центральна Азія — Центр”, який транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до РФ.

Про це LB.ua поінформували джерела у воєнній розвідці. За інформацією джерел, 2 серпня на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газогін “Центральна Азія — Центр”, який є системою газопроводів, що належить "Газпрому" і транспортує природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії.

Ця магістраль забезпечує енергією об’єкти ВПК РФ.

Докладніше – в новині.

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