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В неділю в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких регіонах – дощ

На Київщині опадів не очікується.

В неділю в Україні очікується мінлива хмарність, в деяких регіонах – дощ
ілюстративне фото: Київ
Фото: pixabay

В неділю, 3 серпня, в Україні очікується мінлива хмарність. В більшості областей без опадів; вдень на Закарпатті й Прикарпатті короткочасний дощ, на сході та південному сході країни помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, повідомляє Укргідрометцентр. 

Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°; на півдні та сході країни вночі 18-23°, вдень 30-34°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 17-22°.

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів. 

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°;

у Києві вночі 16-18°, вдень 26-28°.
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